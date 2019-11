Paolo Bacilieri al Museo Hesse

COLLINA D'ORO - Ultimo appuntamento della stagione con il ciclo Aperitivo con l’autore al Museo Hermann Hesse di Montagnola. Dopo la poesia, la fotografia e l’arte sabato 16 novembre alle 17.30 si chiude con il fumetto e con uno degli autori italiani più affermati e originali: Paolo Bacilieri.

Il 16 novembre si parlerà quindi di fumetti, tra proiezioni video che faranno scoprire una Milano insolita e una partitura di suoni e musiche realizzate da Mons, creatore di colonne sonore e trasmissioni radiofoniche, dove i suoni diventano un sentire coinvolgente. Verranno presentati "Fun" e "More Fun", editi da Coconino Press, le due graphic novel di Bacilieri dedicate all’enigma delle origini del cruciverba e alle ragioni di un incredibile successo. Le ricerche storiche si devono anche a Stefano Bartezzaghi il grande maestro dell’enigmistica italiana. Ci si troverà immersi nelle atmosfere della New York di inizio secolo, meta di speranze e sogni e città sprizzante energia, una grande eleganza e l’affermarsi di innovativi fenomeni culturali e sociali. A fare da contrappunto narrativo una Milano contemporanea con i suoi palazzi razionalisti, dove l’alter ego dell’autore Zeno Porno tenta di indagare, tra mistero e suspence la storia dell’enigmistica grazie all’aiuto di un professore che è la controfigura di Umberto Eco. Libri pieni di sorprese narrative, di un efficace tratto in bianco e nero, di ironia e leggerezza che creano una grande piacevolezza e stupore continuo. Paolo Bacilieri realizzerà anche una serie di tavole dal vivo.

Paolo Bacilieri - Classe 1965, è uno degli autori più noti e importanti del fumetto italiano. Autore di numerose graphic novel per Coconino Press, Rizzoli, Casterman e molti altri editori è tra i disegnatori contemporanei più amati della Sergio Bonelli Editore. I suoi ultimi libri sono "Fun" (2014) e "More Fun" (2016) per Coconino Press, "Palla" (2017) per Hollow press. "Tramezzino" (2018) Canicola Edizioni Ettore e "Fernanda" (2019) per Coconino Press. Vive a Milano.

Entrata libera.