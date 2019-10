iViaggiatori porta il mondo a Lugano

LUGANO - Per tre giorni Lugano si sentirà al centro del mondo: merito de iViaggiatori, il salone internazionale svizzero delle vacanze, che per tre giorni - da venerdì 1 a domenica 3 novembre - metterà in mostra le più belle destinazioni internazionali.

Non solo: ci sarà modo di ammirare il folklore locale e di degustare i sapori che conducono alla scoperta di luoghi, culture e popoli. Tra gli ospiti d'onore di quest'anno figurano Sri Lanka, Tahiti e Repubblica Dominicana. «Anche questa diciassettesima edizione sarà una fiera di luoghi, popoli e culture oltre che volti e di anime con gli operatori che racconteranno le bellezze e le peculiarità del proprio territorio e della propria struttura – spiega Elèna Giuffrida, Event Coordinator –. Diverse le aree tematiche e torna l’atteso concorso Vieni e Vinci con i palio un fantastico viaggio e soggiorno a Tahiti e altri fantastici premi. Grande attenzione sarà, inoltre rivolta al turismo slow, religioso e spirituale, ai viaggi nella natura, in camper e in agriturismo. Senza dimenticare la parte business con seminari e il Workshop B2B».

Il visitatore avrà inoltre l'occasione di costruirsi un viaggio su misura, qualcosa che i moderni turisti richiedono sempre di più.

iViaggiatori sarà aperta dalle 10 alle 18. Biglietti a 10 franchi, ridotto Avs studenti a 5 franchi. Gratuito ai minori di 14 anni accompagnati dai genitori e ai disabili.