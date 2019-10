Un weekend di "Sapori e Saperi"

GIUBIASCO - Da venerdì 25 ottobre a domenica 27 ottobre 2019, al Mercato coperto di Giubiasco, si rinnova l’appuntamento con la popolare rassegna dei prodotti agroalimentari ticinesi “Sapori e Saperi”. Giunta alla diciottesima edizione, è la più importante vetrina del settore, che riunisce sotto lo stesso tetto le specialità più rappresentative del nostro territorio.

La rassegna, promossa dalla Sezione dell’agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) con la collaborazione delle principali associazioni del settore agricolo, mantiene fede ai suoi obiettivi originari all’insegna dello sviluppo sostenibile: avvicinare il pubblico ai sapori e ai saperi genuini della nostra terra, permettendogli nel contempo di scoprire la ricchezza dei prodotti tipici locali e le loro regioni di provenienza.

L’apertura di “Sapori e Saperi” è prevista alle ore 14 di venerdì pomeriggio, così da permettere, alle ore 13, anche alle classi scolastiche che hanno partecipato al programma “Scuole in Fattoria” di visitare la fiera. La cerimonia d’inaugurazione ufficiale, invece, si svolgerà alle ore 17.45, alla presenza del Consigliere di Stato Christian Vitta e del Vice Sindaco di Bellinzona Andrea Bersani. Sempre venerdì, una delegazione della Divisione dell’economia incontrerà le Donne Contadine Ticinesi con l’obiettivo di mettere in valore il loro ruolo all’interno del settore agricolo cantonale.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito. “Sapori e Saperi” sarà aperta venerdì fino alle ore 21, sabato dalle ore 10 alle 21 – con, alle 18, un aperitivo organizzato dalla Città di Bellinzona alla presenza del Sindaco e delle autorità comunali – e domenica dalle ore 10 alle 19.

L’edizione di quest’anno presenta diverse novità. Tra queste si segnala la postazione dei “Food-Truck” che saranno situati all’esterno. Saranno presenti produttori dai Cantoni Grigioni e Glarona con i loro prodotti certificati regio.garantie. Inoltre, lo stand del Centro di Competenza Agroalimentare Ticino (CCAT) riproporrà la bottega ticinese – dove verranno mostrate al pubblico, in un unico spazio con degustazioni di birra e vino a sottolineare la stretta collaborazione con il settore vitivinicolo, la varietà e vastità della produzione agroalimentare ticinese. Presenterà inoltre i contenuti della campagna promozionale “Marchio Ticino regio.garantie” (tuttora in corso), così da promuovere il marchio e i suoi valori e rendere maggiormente attento il consumatore sull’importanza di preferire il prodotto locale.

Anche lo stand di Ticino a Tavola sarà particolarmente propositivo e vi si alterneranno, con interessanti animazioni culinarie, diversi chef rinomati. La domenica ci sarà un’introduzione alla degustazione di formaggi.

Per la parte dei Saperi, in particolare per quanto riguarda il tema della salvaguardia dell’ambiente senza sprechi, saranno presenti Fiorenzo Comini della “TO GOOD TO GO”, che presenterà la relativa APP, e la Bio Recycling di S. Antonino, che raccoglierà in speciali bidoni i piattini biodegradabili e compostabili in polpa di cellulosa utilizzati durante la manifestazione, che a loro volta saranno trattati e trasformati in energia verde.

Si segnala, inoltre, che sabato alle ore 11 si svolgerà il momento dedicato ai “giovani cucinatori”, curato da Alpinavera: lo scopo è quello di insegnare a cucinare in modo semplice, sotto l’occhio vigile di uno chef, usando prodotti locali e spendendo poco. Il tutto sarà diffuso su Rete Uno durante il programma “Gustando”, con Fabrizio Casati. Sempre sabato, dalle 13 alle14, Lara Montagna condurrà la trasmissione “La casa degli animali”, tematizzando in particolare, all’interno del programma, l’aspetto animale nel mondo agroalimentare.

Particolare attenzione sarà prestata anche alla FOFT-TIOR, che nell’ambito della rassegna intratterrà il pubblico dimostrando come valorizza le verdure di seconda scelta.

Si è pensato anche ai bambini, dedicando loro un’apposita area giochi e disegni, dove saranno proposte delle attività creative nelle giornate di sabato e domenica.

Maggiori informazioni, così come il programma completo, sono disponibili sul sito www.sapori-saperi.ch.