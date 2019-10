Lugano in the Cage arriva al numero 3

LUGANO - Il prossimo 7 dicembre il Centro Esposizioni di Lugano ospiterà l'evento Lugano in the Cage 3, imperdibile per ogni amante degli sport di combattimento.

La prima parte della serata sarà dedicata ai dilettanti che si allenano sul territorio cantonale: sarà una grande occasione per chi vuole cimentarsi in un combattimento davanti al pubblico di casa. Nella seconda parte, invece, ci sarà una serie di incontri - 15/16 in totale - tra professionisti. Le discipline previste sono Kickboxing/K1, Boxe, MMA, Bjj (ovvero Jiu jitsu brasiliano) e Grappling.

Si potrà mangiare e bere, una buvette fornitissima sarà aperta per tutta la serata.

Durante la serata anche il consigliere comunale della Lega dei Ticinesi Omar Wicht si cimenterà in un match/esibizione di pugilato a contatto pieno nella categoria 80 chili.

Prevendita su Biglietteria.ch.