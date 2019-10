Così l'Africa si mette in mostra

LOSONE - Aperitivo di beneficenza ed esposizione artistica, sabato 19 ottobre dalle 14 alle 23, al Centro Arca di Locarno (Missione Popolare Evangelica) in via Giuseppe Cattori 11.

Sulla base del tema Africa artisti, pittori, scultori, fotografi e creativi esporranno le loro opere durante l’evento. L’intero incasso dell’aperitivo e parte della vendita delle opere artistiche verranno devolute in beneficenza all’associazione umanitaria The Dreamers di Ascona che opera in Kenya per realizzare progetti umanitari a favore dei bambini e della popolazione.