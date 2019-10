Siete pronti per la Festa d'Autunno?

LUGANO - Con la tradizionale Festa d'Autunno la città di Lugano dà il benvenuto alle magiche atmosfere autunnali addobbandosi a festa per tre giorni.

Da venerdì 4 a domenica 6 ottobre, grazie alle proposte dei grottini dislocati nelle vie del centro, sarà possibile provare i sapori tipici della gastronomia locale e degustare ottimi vini ticinesi. Come ogni anno non mancheranno le vivaci bancarelle nelle vie cittadine che inviteranno i visitatori a fare un po' di shopping scegliendo tra oggetti d'artigianato e leccornie di stagione.

Il sottofondo della manifestazione sarà garantito dai gruppi folcloristici Patéla, Tacalà, Gruppo Costumi Valcolla, I Vus da Canöbia, Duo Nostranello, Bandella dei soci, Cantiamo Sottovoce e Gruppo Otello. Ma ci saranno anche i concerti della Civica Filarmonica di Lugano domenica alle 16.15 al Palazzo dei Congressi e quello del Coro Val Genzana di Massagno, del gruppo corni delle Alpi I sifoni della Golena e del Trio ottoni Valsangiacomo sabato alle 17.30 alla chiesa di San Rocco. Presso il Patio del Municipio sarà inoltre allestita la mostra "PatriziAmo" durante la quale i 15 Patriziati di Lugano presenteranno diverse attività distintive del proprio territorio. Accanto ai pannelli colorati e agli oggetti esposti, sarà infatti possibile assaggiare e acquistare tanti prodotti tipici provenienti dalle zone gestite da questi enti.

Si partirà ufficialmente domani alle 18 con la cerimonia d'inaugurazione in Piazza della Riforma alla presenza delle autorità cittadine. Sarà il consueto sparo di moschetti a opera del Corpo dei volontari luganesi che darà il via ufficiale all’edizione 2019 della Festa d’Autunno. I dieci grottini, gestiti da diverse società cittadine, saranno aperti venerdì dalle 16 alle 2, sabato dalle 10 alle 2 e domenica dalle 10 alle 18. Il mercatino autunnale sarà invece aperto venerdì e sabato dalle 10 alle 22 e domenica dalle 10 alle 18. In Piazza Manzoni in programma anche animazioni per le famiglie e i più piccoli grazie alla collaborazione con Ludobus che farà divertire i bambini con i suoi giochi di legno.