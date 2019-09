Ecco qualche idea per il fine settimana

Che programmi avete per il fine settimana? Consultate l'agenda di tio/20 minuti per scoprire quale evento organizzato in Ticino sarà l'appuntamento più giusto per voi.

All’indirizzo tio.ch/eventi, con pochi semplici click, potrete anche promuovere quanto organizzato da voi con l'opzione "Segnala un evento".

Ecco qualche idea:

Tutto il Ticino si sposta a Mendrisio questo weekend per la mitica Sagra del Borgo;

Sabato a Lugano si terrà il festival Concrete Resistance, un concept di musica elettronica creato dai dj e produttori svizzeri Andrea Festa e Lenny Patelli. Special guest Danilo Vigorito;

Club To Groove e Wave Shuttle presentano sabato a partire dalle 22 il concerto di Cromo nel locale di Lavertezzo;

Corsa podistica tutta al femminile domenica con la Ladies Run sulle rive del Ceresio;

Il fine settimana del Festival internazionale del teatro e della scena contemporanea si conclude domenica alla Sala Teatro del Lac con “Granma. Trombones from Havana”.

Per sapere cosa è stato preparato per i bambini è possibile consultare la nostra agendina per i più piccoli.