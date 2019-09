Arriva la Ladies Run, e la corsa si fa donna

LUGANO - Ritorna sulle rive del Ceresio la gara podistica tutta al femminile con due percorsi adatti a tutte le runner.

Questa domenica 29 settembre la città di Lugano si tinge di rosa per la tradizionale Ladies Run l'unica corsa tutta al femminile della Svizzera italiana. Per questa edizione sono previsti due percorsi differenti per due tipologie di runner: quella un po' più tranquilla da 5 km e quella invece un attimo più impegnativa da 10 km.

Il tracciato, come è d'abitudine per gli appuntamenti podistici cittadini, farà tesoro delle bellezze di Lugano e partirà proprio sul lungolago a ridosso di Piazza Manzoni. Location nella quale verrà istituito anche un villaggio ad hoc (in tinta, quindi rosa) con una serie prestazioni gratuite di benessere pensate appositamente per tutte le iscritte: come massaggi, servizi estetici, consulenze e molto altro.

Quattro le categorie: Under 20, W (1999-1980) - W40 (1979-1970),W50 (1969 e più), con premi per le prime tre classificate di ognuna. Inclusi con la quota d'iscrizione l'immancabile bag con la maglia ufficiale dell'evento (indovinate di che colore?), la pettorina, gadget e buoni offerti dai partner dell'evento. Da segnalare, inoltre, il calcolo del tempo per ogni corridora e le foto della performance così come i provvidenziali rifornimento durante il percorso e (come non potrebbe) all'arrivo. L'inizio dell'evento è previsto per le ore 9.00.

Prevendita su Biglietteria.ch.