LAC in festa questo fine settimana

LUGANO - Sabato 21 e domenica 22 settembre il LAC alza il sipario sulla stagione 2019-20 invitando tutta la popolazione a una festa in nome dell’arte, della musica, della danza e del teatro.

I festeggiamenti saranno l’occasione per far riscoprire al pubblico uno dei luoghi meno conosciuti del centro culturale. A fianco delle proposte in Sala Teatro, nel Museo, in Piazza Luini e nel Convento, sabato sera il Parco retrostante diventerà il fulcro della festa, un palcoscenico a cielo aperto su cui si esibiranno formazioni di estrazione musicale diversa in una serie di concerti sotto le stelle: dal noto

trombettista Roy Paci a fianco di Carmine Ioanna, ai Bloody Mary Poppins; dalla compagnia Tango Absinthe al Quartetto Aires, fino a Il sentimento popolare con la voce camaleontica di Camilla Barbarito.

La musica sarà protagonista dell’intero fine settimana. Durante le giornate di sabato e domenica si esibiranno in Sala Teatro, nell’atmosfera informale che ricalca lo stile della Hall in Musica, cinque formazioni inedite dell’Orchestra della Svizzera italiana (OSI) e l’Ensemble Concerto Scirocco. L’OSI si presenterà di volta in volta in ensemble coinvolgenti che sfuggono dall’idea del musicista classico,

presentando un repertorio che va dal tango argentino alle melodie di George Gershwin, dai canti popolari al jazz. Su invito di LuganoMusica, l’Ensemble Concerto Scirocco, fondato dalla musicista luganese Giulia Genini, condividerà con gli spettatori la passione per la musica antica e gli strumenti d’epoca, accompagnandoli tra le follie, le battaglie e altre stravaganze del Seicento Europeo.

Tre performance coinvolgeranno i visitatori in nuove esperienze nelle quali saranno anche primi attori.

Il popolo fantastico de Les Irréels accoglierà il pubblico sabato e domenica in Piazza Luini, aprendo le porte a un universo onirico e fiabesco nascosto nelle loro capanne, mentre Poetica-MenteCuore inviterà bambini e famiglie all’incontro con la forza evocativa e straniante della parola. Sabato sera Balerhaus trasformerà il palco della Sala Teatro in una vera e propria balera, nella quale tutti saranno

invitati a ballare accompagnati da tutor alla scoperta dei passi fondamentali del valzer, della polka e del cha-cha-cha sulle note di un’orchestra.

Infine un fitto programma di visite guidate avvicinerà il pubblico al contesto e ai contenuti delle mostre in corso al Museo d’arte della Svizzera italiana (MASI) – aperto gratuitamente sabato 21 settembre fino alle 20:00 – e alla Collezione Giancarlo e Danna Olgiati, che inaugurerà proprio sabato la mostra Marisa Merz. Geometrie sconnesse e palpiti geometrici. L’offerta espositiva ripercorre gli ultimi due secoli di storia dell’arte: dal maestoso Trittico della Natura di Giovanni Segantini alle celebri testine in creta di Marisa Merz, il pubblico si confronterà con le Polaroid di grandi dimensioni di William Wegman e le xilografie di Paul Gauguin, Edvard Munch e Franz Gertsch.

Quest’ultimo sarà ospite domenica di una conversazione aperta al pubblico con il direttore del MASI, Tobia Bezzola. Per i più piccoli ci sarà la possibilità di prendere pennelli, colori, tempere e sperimentare nuove forme in atelier.

Gli eventi proposti durante il fine settimana sono tutti gratuiti, incluso l’ingresso al MASI sabato 21 settembre, dalle 10:00 alle 20:00.

L’ingresso ai concerti in Sala Teatro delle formazioni dell’Orchestra della Svizzera italiana e dell’Ensemble Concerto Scirocco è libero fino a esaurimento posti.

In occasione della festa di apertura e in concomitanza con l’evento Lugano Bike Emotions il lungolago, da Piazza Castello alla rotonda del LAC, sarà chiuso al traffico da sabato 21 settembre alle 14:30 a domenica 22 settembre alle 20:00. Sabato dalle 16:00 alle 19:30 il traffico sarà limitato fino a Paradiso.