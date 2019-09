RIVA SAN VITALE - Sabato 14 settembre torna lo Street Food Village presso il Piazzale Lago di Riva San Vitale. L'appuntamento è a ingresso libero dalle 11 alle 22. Ingresso libero.

Dopo i successi delle prime nove date, che hanno riunito più di 35mila persone, lo Street Food Village torna nel Mendrisiotto. Per questo evento la start-up di giovani ticinesi Sapori&Dissapori ha selezionato 30 tra i migliori ristoratori e produttori con attività e sede in Ticino che proporranno al pubblico tante gustose specialità.

In una spettacolare location in riva al lago, lo Street Food Village si presenta come un’accogliente piazza culinaria dove il pubblico avrà la possibilità di sedersi e gustare in ottima compagnia le tante specialità artigianali preparate con ingredienti freschi e di qualità!

Tra i ristoratori si troveranno varie proposte di cucina nostrana, ma anche tanto cibo etnico. Potrete infatti assaggiare dell’ottimo cibo da strada colombiano, etiope, filippino, oppure le proposte cilene, thai, venezuelane, senza dimenticare quelle siciliane, valtellinesi, calabresi e napoletane, e ancora street food gourmet, cucina vegetariana, i classici hamburger, tanti sandwich di tutti i tipi, dolcetti, caffè fair-trade dall’Uganda.