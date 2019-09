Conto alla rovescia per il Visionary day

LUGANO - Si stanno ultimando gli ultimi dettagli per il Visionary day, in programma il 18 settembre al Palazzo dei Congressi di Lugano. L'evento è dedicato ai temi dell'innovazione tecnologica che quotidianamente ci proiettano nel futuro suddiviso in tre momenti speciali:

Visionary Day: giornata di visionary speech a pagamento,

Visionary Expo: zona espositiva gratuita per tutti dalle ore 9.00 – alle ore 17:30,

Visionary Teen: la serata dedicata alle nuove generazioni a partire dalle 20:00

Non è un evento esclusivamente pensato per gli esperti del settore ma anche per coloro che “sentono parlare” delle nuove tecnologie ma vogliono farsi un’idea più precisa e concreta di che cosa significa e di quali evoluzioni porterà nella vita di tutti i giorni.

Verranno affrontate tematiche relative non solo alle aziende ma anche alla vita quotidiana, alla salute, al sistema sanitario, al design, all’apprendimento, alla cultura e, in generale, a tutte quelle aree della nostra vita interessate alla trasformazione digitale.

«Per quanto riguarda le conferenze abbiamo completato il programma degli interventi: parteciperanno più di 20 relatori di profilo internazionale che tratteranno le tematiche legate alle tecnologie e al ruolo delle persone nel futuro che ci attende», commenta Cristina Giotto, direttrice e membro di comitato di ated - ICT Ticino. «Durante l’arco della giornata si svolgerà una tavola rotonda sulla tematica “smart city”. L’area espositiva ha superato le 35 postazioni e permetterà sia di osservare progetti innovativi che di provare le nuove tecnologie. Mentre, negli stessi spazi, durante la giornata, saranno previsti momenti di incontro e di formazione per i ragazzi. Infine, il workshop organizzato da SUPSI tratterà di “innovazione e Industria 4.0”, il Track di Microsoft sarà dedicato all’innovazione e alla digitalizzazione. Per quanto riguarda invece l’evento della sera “Visionary Teen” - conclude Giotto - si sta completando il panel dei partecipanti in modo che sia equamente composto da ragazzi giovani e adulti che possano animare il confronto generazionale sui temi della tecnologia e del futuro».