La Tenuta Bally si trasforma in un angolo di Oberland bernese

VEZIA - La Tenuta Bally si trasformerà in un angolo di Oberland bernese, questo sabato, in occasione dei Giochi tradizionali svizzeri.

Piatto forte della giornata è la disciplina tradizionale elvetica forse più famosa: la lotta svizzera. 160 lottatori attivi e junior si sfideranno sulla segatura di quattro cerchi. E non si tratterà certo di semplici incontri dimostrativi. Quella ticinese è infatti una tappa ufficiale del programma nazionale della Federazione Svizzera di Lotta.

Altra celebrazione della forza fisica - oltre che della tradizione elvetica - in programma è lo Steinstossen che, per chi non avesse familiarità con la lingua di Goethe, è il lancio del sasso. In questo caso, si potrà assistere alla gara intercantonale della disciplina e partecipare alla gara popolare, divisa in categorie in base al peso delle pietre da lanciare.

I visitatori potranno infine scoprire l’Hornussen, una sorte di baseball in cui la squadra attaccante lancia una pallina (il Nuss) tentando di farla andare il più lontano possibile nel campo avversario. Mentre la sfera si avvicina con un sibilo (l’Hornen), la difesa prova a fermarla con delle scandole, delle tavole trapezoidali con un manico. Due squadre daranno dimostrazione di questo interessante gioco e si metteranno a disposizione del pubblico per delle prove di lancio dalle tipiche rampette in metallo.

Non mancheranno poi folklore, gastronomia, griglia e buvette, un mercatino dei sapori e attività ad hoc per i bambini, come il lancio del ferro di cavallo o l’escursione in carrozza trainata da pony.

L’area della manifestazione apre alle 7 e chiude alle 22. Più sotto il programma dettagliato della giornata. Damigella d’onore della kermesse è Carla Norghauer. Presente anche il consigliere di Stato Norman Gobbi, Direttore del Dipartimento delle istituzioni. Per maggiori informazioni: giochitradizionali.ch