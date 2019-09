Alpine Mobility Days: dai vagoni storici ai monopattini elettrici

BIASCA - Il 13,14 e 15 settembre, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, si svolgerà a Biasca, nella suggestiva area ai piedi della cascata Santa Petronilla, l’Alpine Mobility Days. Un evento unico in Svizzera, che valorizza il Ticino e la regione Tre Valli. Dinamici protagonisti della tre giorni sono la storia e il futuro dei vari ambiti della mobilità. Saranno infatti esposti e si potranno provare, su un percorso riservato, monopattini, scooter, biciclette, moto, automobili, carrozze, trattori, camion, autobus, treni, droni ed elicotteri.

In passerella sia i veicoli storici, sia quelli attuali, nonché dei prototipi futuri unici nel loro genere. La seconda edizione della manifestazione permetterà ai visitatori di vivere in prima persona l'evoluzione intervenuta negli ultimi 100 anni nei vari ambiti della mobilità, con la possibilità di paragonare direttamente le soluzioni tecnologiche applicate ai veicoli storici con quelle sviluppate per i veicoli attuali e con una stuzzicante visione delle tecnologie e dei prototipi di domani.

Ospite speciale il “Museo dei Trasporti” di Lucerna - L’Alpine Mobility Days sarà anche un attraente occasione per visitare l’esposizione "Unter Strom/Sotto tensione" allestita dal Museo dei Trasporti di Lucerna. Un appassionante viaggio nello sviluppo della mobilità sostenibile, dalle sue origini fino agli ultimi sviluppi attuali. L'accesso all'esposizione statica è gratuito mentre per partecipare alle diverse prove dinamiche è prevista una giornaliera del costo di Fr 10.--. In loco sarà presente anche un servizio catering completo.