“PerBacco!”, la capitale celebra la vendemmia

BELLINZONA - Da oggi fino a domenica 8 settembre le piazze e le vie del centro storico di Bellinzona accolgono la sesta edizione di “PerBacco!”.

La tradizionale festa della vendemmia si svolge all'insegna del connubio tra vino, cibo e musica. Per l’edizione 2019 sono annunciate oltre 30 cantine provenienti da tutto il Cantone, dalla Leventina fino al Mendrisiotto; con le 115 etichette presenti alla rassegna suddivisi tra rossi, bianchi, rosati e spumanti è ben rappresentata, per modalità di vinificazione e qualità dei vitigni utilizzati, la realtà vitivinicola cantonale.

Il via alla manifestazione sarà dato giovedì sera alle 17 con l’aperitivo di preludio previsto in Piazza Collegiata e Piazza Nosetto. Apertura ufficiale con aperitivo venerdì sera alle 18.30 nella corte di Palazzo Civico con contemporanea apertura di mescite e punti ristoro.

Oltre che nei tradizionali punti vendita (winebar e punti ristoro) e dal Bar bollicine gestito dalla locale Associazione degli Amici del vino, i prodotti delle aziende vitivinicole presenti potranno essere scoperti nel corso della tradizionale degustazione prevista nel tardo pomeriggio di sabato sul Viale della Stazione.

L’aspetto gastronomico, oltre che dai ristoranti e bar del centro, è affidato come da tradizione alle società cittadine: Unione sportiva Pro Daro in Piazza Buffi, Cicloturistica giubiaschese in Piazza Nosetto, gli scout Motto della Croce in piazza Governo e la civica filarmonica in Piazza Collegiata. Il servizio prevede l’uso esclusivo di stoviglie biodegradabili e bicchieri di vetro, così da potere ridurre in modo significativo i rifiuti prodotti.

Ricchissima la proposta musicale: saranno infatti una quarantina i gruppi che si esibiranno nelle vie cittadine e sui quattro palchi appositamente predisposti.

Grazie alla collaborazione instaurata con l’autorità comunale, l’organizzazione turistica regionale Bellinzonese ed Alto Ticino e la locale Società commercianti, oltre che con le associazioni di categoria (Interprofessione della vite e del vino ticinese, Ticinowine) “PerBacco!” vuole essere un utile vetrina per scoprire le bellezze artistiche e naturali della nostra regione e per promuovere i prodotti del territorio.

“PerBacco!” si concluderà domenica alle 15 con il corteo di gruppi e mezzi storici e a seguire gli ultimi concerti bandistici.