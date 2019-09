Spinning benefico all'Otaf

SORENGO - Dalle 8 di sabato 7 settembre la sala Le tre vele della Fondazione Otaf di Sorengo ospiterà un evento benefico di indoor cycling organizzato dall'associazione Noi... per Loro. Nata nel 2018 con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'integrazione delle persone con disabilità nel nostro contesto sociale, propone attività sportive a favore di questa nobile causa.

L'evento, giunto alla sua seconda edizione, è nato per iniziativa di Max Spinetti, presidente dell'associazione, e dall'allora compagna di viaggio Jutta Winkler, successivamente sostituita da Nives Giollo. Ad accompagnare Max e Nives in questo progetto ci saranno le rider Loredana Corti e Lucia Pisano. Ospite della giornata sarà Fra Martino Dotta, membro della comunità dei

frati cappuccini svizzeri dal lontano 1987, che ha cordialmente accettato di partecipare a questo momento.

Si terranno delle lezioni di spinning per un totale di tre ore di pedalata. Tre istruttori esperti metteranno a disposizione, per 25 franchi l'ora, le proprie competenze in materia

con lezioni mirate accessibili a chiunque fosse interessato. Il primo ride di spinning sarà tenuto dal capogruppo Max Spinetti, seguito da un secondo ride con protagonista

Loredana Corti mentre il terzo vedrà il coinvolgimento di Lucia Pisano.

I partecipanti (e non) all'evento avranno la possibilità di pranzare in sede. Il menù prevede: pasta al ragù, bratwüst, cervelat, luganighetta e patate in insalata come contorno, cucinate dallo chef Gianluca Bos, responsabile della cucina centrale dell'Otaf. Come da tradizione, il tutto sarà accompagnato da della buona musica ticinese eseguita dal vivo.