Mercalibro incontra la musica

BELLINZONA - L’edizione del Mercalibro di Piazza Buffi a Bellinzona di mercoledì 4 settembre si presenta particolarmente ghiotta per gli amanti delle sette note. A partire dalle 11, oltre ai libri di musica esposti sulle varie bancarelle del mercatino, con una vastissima scelta di letteratura di ogni tipo (dal romanzo alla saggistica, da thriller ai fumetti, dai libri per bambini alle raccolte di vecchie riviste ritrovate in solaio) vi sarà pure l’occasione di ascoltare della buona musica eseguita dal vivo.

Si inizierà alle 13 con la formazione tutta nostrana dei Tacalà, apprezzati interpreti di musica popolare. I due noti musicisti Claudia Klinzig, (violino, sega musicale, clarinetto, fisarmonica e voce) e Giorgio Valli (organetti diatonici, chitarra, tres cubano e voce) ci intratterranno piacevolmente fino alle 15 per passare poi la scena ai ragazzi della Scuola Bandistica Regionale del Bellinzonese.



Questi ultimi, insieme ad altre scuole bandistiche del Cantone, hanno partecipato durante l’estate al campo musicale di Sonogno “Sui sentieri delle note” dove hanno avuto occasione di suonare insieme in un complesso di circa 50 elementi. Il concerto in Piazza Buffi sarà l’occasione di mostrare al pubblico i risultati raggiunti in seguito all’esperienza del campo estivo. Saranno eseguite musiche varie, sia del repertorio di musiche da film, che tradizionali per banda di fiati.

L’entrata è libera. Si ricorda che il Mercalibro ha luogo ogni primo mercoledì feriale del mese con qualsiasi condizione meteo. Ulteriori info su www.ondemedia.com.