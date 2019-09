Un weekend con la Sagra Paesana di fine estate

NOVAZZANO - Da venerdì 6 a domenica 8 settembre torna l'appuntamento con la Sagra Paesana di fine estate, che si svolge presso l'Azienda Agricola Ostinelli a Boscherina di Novazzano e quest’anno raggiunge la 34esima edizione.

Venerdì, dopo l'apertura ufficiale e i primi momenti gastronomici, ci sarà una serata danzante con l'Orchestra Déja Vu.

Tra le proposte di sabato spicca “La Sagra in Fattoria” dove si potranno ammirare gli espositori che proporranno le loro attività e toccare con mano diverse attività agricole e manuali, con attività per grandi e piccini. Ma ci saranno anche simpatici giochi a tema “agricolo”, l'aperitivo in musica con i Crazy Stools e il torneo di toro meccanico aperto a tutti. La serata sarà all'insegna del rock con la No Exit Rock Band e DJ Toto Vox.

Per quanto riguarda la domenica, dopo la messa presso l’Oratorio di Boscherina si proseguirà con un tocco musicale offerto dalla Musica Unione Novazzano e conosciuta equipe di cuochi della Sagra che preparerà il seguente menu al prezzo di 20 franchi (ragazzi fino ai 15 anni a 15 franchi) con riservazione obbligatoria: antipasto misto a km zero, risotto alla milanese con ossobuco, dessert e caffè.

Per altre info www.sagrapaesana.ch