Le fuoriserie tornano sul lungolago

ASCONA - La prossima edizione dello Sportcars Day di Ascona, evento giunto al decimo compleanno, è in programma il prossimo 8 settembre. Sarà una piacevole giornata da passare in compagnia, con delle splendide autovetture sportive di ogni generazione, grandezza, marca, colore e provenienza.

il ritrovo è fissato al mattino, ore 9.15, sul lungolago della magnifica Piazza G. Motta di Ascona. La giornata prosegue alle 11.15 (partenza) con una gita in compagnia in Vallemaggia. Durante il viaggio di ritorno verso Ascona, è in programma uno pit-stop in un tipico grotto con un aperitivo.

Ritornati sul lungolago di Ascona, verso le 13.30, verrà servito un succulento pranzo nella tenda allestita appositamente per l’occasione direttamente sulla sponda del lago (Piazzale la Torre). Le Sportcars saranno esposte fino le ore 16 sul lungolago.