Ritorna Penz...iamo a Chiasso

CHIASSO - Sono aperte le iscrizioni all’ottava edizione di Penz…iamo a Chiasso, che avrà luogo il prossimo 7 settembre e che quest’anno, per la prima volta, diventa una tappa della Coppa

Ticino ASTI di podismo.

Il tracciato introdotto lo scorso anno, di circa 10 km, che si snoda essenzialmente in pianura partendo dal centro, per dirigersi poi verso Seseglio e ritornare lungo il Sottopenz, è stato molto apprezzato dagli atleti – ben 160 nel 2018 – e il comitato ha quindi deciso di riconfermarlo praticamente nella sua interezza: le uniche modifiche apportate sono imposte nel tratto cittadino e nella campagna di Balerna da alcuni lavori a un ponte in zona Ex Celoria. Confermato pure il centro cittadino quale fulcro della manifestazione, luogo di partenza e arrivo, e del pranzo (offerto ai partecipanti).

L’unica novità sostanziale riguarda l’orario della gara. Per evitare coincidenze con il Rally delle Ronde, gli organizzatori hanno deciso di anticipare la partenza alle 10.00: il brulicante Corso San Gottardo del sabato mattina saprà accogliere al meglio gli atleti. Da segnalare infine che anche quest’anno la corsa chiassese è gemellata con quella di Stabio (verranno premiati gli atleti che sommeranno i migliori tempi nelle due gare) e che gruppi e aziende si potranno sfidare fra di loro in un’apposita classifica.

Per tutte le informazioni si rimanda al sito https://www.chiasso.ch/penziamo/ e alla pagina Facebook https://www.facebook.com/penziamo/