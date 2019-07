LuganoPhotoDays, nuovo concorso

LUGANO - Dedicato alla Fotografia di viaggio è questo un nuovo concorso, organizzato in collaborazione con le filiali di Hotelplan in Ticino, che si va ad aggiungere a quelli già annunciati per la prossima edizione del festival internazionale di fotografia LuganoPhotoDays, ideato da Marco Cortesi e in programma dall’11 al 27 ottobre 2019 presso l'ex Macello a Lugano.

Oltre ai due concorsi Reportage e fotografia documentaria e Natura e fauna selvatica, ci sarà dunque una nuova opportunità, questa volta rivolta esclusivamente a fotografi amatoriali e studenti che abbiano compiuto 18 anni di età.



Ciascun partecipante potrà inviare al massimo 25 fotografie singole entro il 15 settembre. Gli scatti verranno valutati dal fotografo Didier Ruef, affiancato da Gaby Malacrida (portavoce Hotelplan per il Ticino) e da Claudio Visentin, presidente della Scuola del Viaggio. Non ci sono limitazioni e viene lasciata massima libertà, sia a livello espressivo, sia nella scelta del soggetto.



Il premio per la foto migliore consiste in un buono viaggio del valore di 1000 franchi offerto da Hotelplan Ticino; tre buoni viaggio del valore di 200 franchi ciascuno andranno ad altri tre vincitori selezionati dalla giuria. La premiazione pubblica avrà luogo durante LuganoPhotoDays presso l’ex Macello (viale Cassarate 8, Lugano).

Per quanto riguarda gli altri appuntamenti del Festival, sono da poco chiuse le call per i concorsi rivolti a fotografi professionisti e presto le giurie si metteranno al lavoro per visionare i lavori pervenuti. Tutte le informazioni relative a LuganoPhotoDays sono consultabili sul sito www.luganophotodays.ch.



