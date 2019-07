LongLake: Andina e Valentini al Park&Read

LUGANO - Gli ultimi due appuntamenti prima della pausa estiva saranno fuori dalle mura della Casa della Letteratura: la scena sarà infatti quella del LongLake Festival.

Domenica 7 luglio, protagonista sarà lo scrittore Fabio Andina per presentare il romanzo "La pozza del Felice" (libro vincitore del Premio Terra Nova della Fondazione Schiller): l’autore ci guiderà attraverso una storia di montagne e montanari, in una remota valle delle Alpi svizzere tra vette, incanti, silenzi, con un mondo selvaggio a fare da sfondo a personaggi aspri, generosi, schietti e leali: non ultimo il protagonista del libro, un vecchio enigmatico di nome Felice. Il romanzo, che ha riscosso un enorme successo sia in Ticino che alle Giornale Letterarie di Soletta, è ora in traduzione tedesca.

Lunedì 8 luglio la scrittrice e poeta Maria Rosaria Valentini ci guiderà in un viaggio alla scoperta della sua prosa sensibile e partecipata dove lo sguardo affronta la realtà dilaniata della vita con leggerezza e impegno civile, con la ricchezza e la sintesi del linguaggio e dove la piuma e il martello della vita diventano scrittura (sia in prosa che in poesia) e illuminazione.

Entrambi gli incontri saranno alle ore 18.30 presso il Park & Read di Villa Ciani (o, in caso di maltempo, presso la Darsena).



Info: longlake.ch ; casadellaletteratura.ch