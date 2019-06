Il Texone secondo Laura Zuccheri

LUGANO - Marco Lucchetti presenta una straordinaria mostra della disegnatrice e pittrice Laura Zuccheri (Budrio, 1971) a Lugano il 21 giugno alla Marco Lucchetti Art Gallery - The Art of Comics in Piazza Cioccaro 11, in occasione dell’uscita del nuovo Texone, l’Albo Speciale annuale di grande formato dedicato a Tex.

Il fumetto contemporaneo si è evoluto da striscia di rapido intrattenimento ad arte popolare, diventando Pop Art a pieno titolo (basti ricordare Roy Lichtenstein) e, infine, legittimato dal venire esposto nelle principali gallerie newyorkesi, si scoprì portatore di solidi valori artistici ed è tornato a essere Arte Pop.

La mostra è organizzata in collaborazione con la galleria Salamon Fine Art di Milano, una delle più prestigiose gallerie italiane che si caratterizza per la competenza sviluppata in anni di professione e per la passione per l’abilità tecnica e l’inventiva tipiche delle stampe originali dei grandi Maestri - Lorenza Salamon è una delle maggiori esperte europee delle incisioni di Albrecht Dürer- e rappresenta anche selezionati artisti contemporanei dotati di spiccato talento estetico e manuale, come appunto, Laura Zuccheri. La Mostra, nella quale saranno esposte più di 30 opere di Laura tra tavole originali di Tex e dipinti “tradizionali”, vuole proprio dimostrare quanto gli Artisti del Fumetto e le loro opere siano, senza distinzione tra “Arte Tradizionale” e “Comics Art”, semplicemente vera e propria Arte.

L’autrice del Texone 2019 – intitolato “Doc!” – è Laura Zuccheri, disegnatrice di Julia, nonché la prima e unica donna ad aver disegnato le imprese del cowboy Tex Willer e a illustrare un Albo Speciale. La sceneggiatura è stata realizzata da Mauro Boselli, curatore e principale sceneggiatore di Tex.

La mostra è aperta a tutti dal 22 giugno 2019 al 27 luglio, con vernissage il 21 giugno alle ore 17. Ingresso libero.