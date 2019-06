Ritorna il Capriasca Outdoor Festival

CAPRIASCA - Ritorna dal 20 al 23 giugno il Capriasca Outdoor Festival. La manifestazione, promossa dal comune di Capriasca, è giunta alla sua quinta edizione e propone quattro serate per tutti gli appassionati del mondo dell’avventura.

Il programma prevede una serie d’incontri e conferenze con ospiti di fama internazionale che condivideranno, a stretto contatto con il pubblico, le loro storie e le loro esperienze. Nell’atmosfera intima dei Giardini di Tesserete il pubblico potrà godere d'interessanti proiezioni di film e documentari. Al Village saranno aperti punti di ristoro.

La serie di serate si apre giovedì 20 giugno, ospitando sul palco i migliori film in assoluto del Banff Mountain Film Festival World Tour. Si tratta di una kermesse di carattere mondiale che vede ogni anno la proiezione di film e documentari premiati in 40 paesi, raggiungendo circa 550'000 spettatori, per un totale di 1'100 serate in 580 città diverse. La seconda serata sarà dedicata al programma outdoor prodotto dalla RSI Sottosopra, come ormai da tradizione è affidata agli ideatori del programma Mario Casella e Fulvio Mariani. Sarà presentato un maxi-trailer della stagione 2019 che andrà in onda nel periodo estivo su RSI LA1 e sul palco saliranno anche due ospiti locali: Yuri Monaco, giovane capriaschese reduce dal suo viaggio in bici fino all’Iran, e Giuseppe Pennisi, che attraverso il mezzo fotografico racconta i Denti della Vecchia.

La serata regina, quella di sabato 22 giugno, avrà come ospiti Nicolas Favresse e Cicliste per Caso. Queste ultime sono due ragazze che hanno fatto grandi giri in bici sia in Europa che America in solitaria seguendo la strada delle prime donne in sella. In seguito, prima di presentare sul palco il secondo ospite della serata, saranno proclamati i vincitori del PhotoContest - concorso fotografico, che premia le tre migliori fotografie valutate da una speciale giuria. Dopodiché spazio all’ospite principale della serata che attraverso immagini, video e parole ci racconterà le sue più emozionanti avventure. È un grande nome dell’arrampicata e delle imprese sulle pareti rocciose: Nicolas Favresse. Nicolas è un noto alpinista e scalatore ed è un nome di primo piano nel panorama outdoor internazionale oltre che ad essere un personaggio carismatico e molto amato dal pubblico.

Serata conclusiva con la proiezione di “Verso l’ignoto, la scalata al Nanga Parbat” dell’alpinista Daniele Nardi, invitato come ospite al COF2019, ma purtroppo deceduto a febbraio durante il suo quinto tentativo di ascesa del Nanga Parbat, dal temuto versante dello sperone Mummery. Questa serata vuole essere dedicata a lui in suo ricordo mostrando un documento che racconta le sue spedizioni e le motivazioni che lo hanno spinto ad affrontare questa montagna dal 2012 per ben cinque volte.