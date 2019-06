Ecco gli eventi del fine settimana

Consultate l'agenda di tio.ch/20 minuti per scoprire quale evento organizzato in Ticino sarà l'appuntamento più giusto per voi per divertirvi nel fine settimana.

Ce n'è per tutti i gusti. Dal concerto di Ultimo a Locarno, al Welcome Summer Party di Faido, dal Saturday Beer Tastings dell'Officina della Birra di Bioggio, al Party anni '80 del Lido di Agno. Si continua con il concerto degli Eleonore Quartet al Teatro Dimitri di Verscio, con l'inaugurazione del "Percorso alla scoperta della Monteforno" di Bodio, con la grigliata in piazza del Gruppo Capannone Carri Carnevale di Novazzano. Non manca un'escursione enogastronomica sul Monte Lema. Mentre domenica sarà possibile camminare e godersi le meraviglie della natura negli undici comuni della Collina nord di Lugano a Scollinando.

All’indirizzo tio.ch/eventi, con pochi semplici click, potrete anche promuovere quanto organizzato da voi con l'opzione "Segnala un evento".

E per sapere cosa è stato preparato per i bambini? Consultate la nostra agendina per i più piccoli.