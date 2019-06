Arte e scienza si incontrano al Masi di Lugano

LUGANO - Nato dalla collaborazione tra il Museo d’arte della Svizzera italiana e la Fondazione IBSA per la ricerca scientifica, il ciclo fa dialogare creatività e ricerca scientifica con l’obiettivo di creare un confronto continuo tra le due discipline.

Dopo la fortunata conversazione tenutasi lo scorso autunno con Thomas Struth, uno dei massimi esponenti della fotografia contemporanea, il fisico delle particelle James Beacham torna a parlare della relazione tra scienza, tecnologia e arte, e lo fa con Andrea Galvani, tra gli artisti italiani della sua generazione più conosciuti in ambito internazionale. Introduce l’incontro Elisa Volenterio, ideatrice e project Manager Frequenze.

Prima di dedicarsi alla fisica, James Beacham ha studiato per diventare film-maker; Andrea Galvani è cresciuto in un ambiente famigliare in cui la scienza, la sperimentazione, ma anche una particolare sensibilità per l’arte e la musica erano linguaggi quotidiani. Oggi, nei loro rispettivi ambiti di ricerca, si interrogano sulle questioni più importanti del nostro tempo, ossia su questioni impercettibili: la materia oscura, il bosone di Higgs, le onde gravitazionali, ma anche il cambiamento climatico, sono fenomeni che non possono essere sperimentati direttamente dall'uomo, ma possono essere osservati indirettamente, attraverso strutture e orizzonti scientifici, artistici, filosofici, psicologici, emozionali, sociali e politici. Districare queste reti interconnesse in una società sempre più tecnologicamente avanzata richiede ingegno e il rispetto dei principi dell’esistenza.

Info: masilugano.ch