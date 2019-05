Alla scoperta dei mulini della Verzasca

CORIPPO - La Giornata Svizzera dei Mulini, organizzata dall’omonima associazione, si tiene ogni anno il sabato successivo all’Ascensione. In passato sono state oltre 25mila le persone che hanno approfittato delle porte aperte per scoprire questi gioielli di tecnologia del nostro passato agricolo. Questo sabato, in tutta la Confederazione, i mulini aprono dunque le loro porte ai visitatori. Quest’anno gli interessati hanno l’occasione di visitare due mulini della Val Verzasca, quello di Frasco e quello in via di restauro di Corippo.

A Frasco si trova l’ultimo mulino ancora attivo della Val Verzasca, che produce farina di mais. Sabato 1° giugno l’antico mulino sarà in funzione e aperto al pubblico dalle 11 alle 17. I visitatori

saranno guidati dai mugnai alla scoperta di questo antico mestiere. Durante la giornata sarà inoltre possibile assistere alla cottura del pane nell’antico forno a legna del mulino. Sul posto si potrà pure acquistare la farina di mais rosso del Ticino macinata in loco. Il mulino di Frasco è situato sulla strada principale della valle e, venendo da Locarno, 50 m prima del mulino è possibile parcheggiare.

L’altro mulino della Verzasca aperto al pubblico è quello di Corippo. Corippo, lo si sa, è il villaggio più piccolo della Svizzera, non tanto per il suo numero di case, ma per il numero di abitanti, che a fine del 2018 erano soli 12, ossia 7 uomini e 5 donne. Ma Corippo non è sempre stato così: nel 1850 contava quasi 300 abitanti e ben tre mulini erano situati lungo l’omonimo torrente. Uno di questi è in via avanzata di restauro. Ad accompagnare i visitatori sarà dunque l’architetto Franco Patà, che dirige i lavori di restauro per conto della Fondazione Corippo e che potrà fornire tutti i dettagli sulle tecniche che erano utilizzate per costruire questi mulini. Le visite guidate del mulino di Corippo avranno luogo sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.