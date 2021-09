I grandi successi di Antonello Venditti in versione acustica

LOCARNO - Sabato 23 ottobre Antonello Venditti tornerà a esibirsi in Ticino.

Il cantautore, tra i più amati del panorama italiano, sarà protagonista di un concerto acustico al Palexpo Fevi di Locarno, a partire dalle ore 20.30. Venditti ripercorrerà i suoi più grandi successi, dando a brani storici come "Sara", "Notte prima degli esami", "Amici mai", "Grazie Roma", "Roma capoccia" e così via una veste unplugged.

I biglietti acquistati per le date in precedenza posticipate restano validi. Gli ultimi biglietti disponibili si possono acquistare in prevendita online e offline. Secondo le disposizioni federali la partecipazione all’evento è subordinata al possesso del certificato Covid. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: info@gcevents.ch - www.gcevents.ch