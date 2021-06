La Festa della Musica pensa a una sorpresa settembrina

MENDRISIO - Sono arrivati decisamente troppo tardi gli alleggerimenti voluti dal Consiglio Federale per gli eventi all'aperto e la Festa della Musica di Mendrisio, che qualche mese fa ipotizzava di potersi tenere proprio questa sera e domani (ovvero il 25 e il 26 giugno).

La realtà dei fatti, che conosciamo bene, ha portato a un annullamento particolarmente amaro, ma necessario, comunica l'organizzazione in una nota diffusa ieri. La Festa, quindi, con tutte le sue band e i palchetti per le vie di Mendrisio, ritornerà nel 2022 dal 24 al 26 giugno.

Ma non è escluso che, a settembre, possa esserci un evento speciale in una location a sorpresa. L'idea, spiega il comitato, è quella di un concertone a data ancora da stabilirsi per un pubblico di 1'500-2'000 persone (tutte munite di Certificato Covid). Non ci resta, quindi, che aspettare.