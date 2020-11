LuganoMusica in scena con i solisti, venerdì è il turno di Luca Pianca

LUGANO - Continua l'offerta di LuganoMusica al LAC per gli amanti della musica classica, malgrado le misure anti-Covid che vogliono una sala "ristretta".

Questo venerdì 13 novembre, ore 20.30, gli strumenti suoneranno ancora - o meglio - lo strumento, il liuto di Luca Pianca protagonista del recital solistico che si terrà nella Hall «per un pubblico limitato».

Pianca, per l'occasione, interpreterà l’aria di Girolamo Frescobaldi detta La Frescobalda, la Suite per liuto in minore di Dietrich Buxtehude, una partita di Sylvius Leopold Weiss e la suite per liuto in sol maggiore di Johann Sebastian Bach, trascritta dalla celebre suite per violoncello.

Premio svizzero della musica nel 2018, ha studiato a Milano e a Salisburgo con Nikolaus Harnoncourt. Ha iniziato la sua collaborazione con il Concentus MusicusWien nel 1982. Ha registrato oltre 70 CD esuonato nelle più importanti sedi concertistiche internazionali: Philharmonie di Berlino, Konzerthaus e Musikverein a Vienna, Carnegie Hall a New York e Cité de la Musique a Parigi.