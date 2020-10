Il Jazz Cat Club riparte con Tullio De Piscopo

ASCONA - Dopo lo stop a causa del Covid, riprendono il 17 novembre prossimo le attività del Jazz Cat Club di Ascona.

Sul palco, per l'occasione, un trio tutto italiano di altissimo livello: il napoletano Tullio de Piscopo (batteria), Dado Moroni (piano) e Aldo Zinino (basso). In una serata in salsa jazz, non potrà mancare un'omaggio al compianto Pino Daniele.

La rassegna continuerà lunedì 23 novembre, "extra muros" con il concerto di Anonio Faraò al Teatro Sociale di Bellinzona. Per l'occasione, il pianista si esibirà in trio.

Si respirerà aria di New Orleans, invece, venerdì 4 e sabato 5 dicembre con Uli Wunner (sax) e Christian Willisohn (piano) per due serate all'insegna della musica del Delta.

Conclude il 2020 il concerto di venerdì 18 dicembre (con replica il giorno dopo) l'incontro - in musica - di due grandissimi: Ella Fitzgerald e Louis Armostrong. A portarlo sul palco del Gatto il trombonista irlandese Paddy Sherlock e la cantante svedese Ellen Birath.