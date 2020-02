Roberto Pianca questa sera a Camera F

LUGANO - Appuntamento con la musica questa sera, venerdì 7 febbraio, dalle 20.30 a Camera F in Via Cattedrale a Lugano.

In programma l'incontro sonoro con un musicista ticinese, il chitarrista Roberto Pianca, eccellente jazzista, che a volte si manifesta con un linguaggio diverso ma sempre profondamente sperimentale, che è quello della musica d'ambiente. Ed è proprio in questo linguaggio che ci incontrerà ed esprimerà se stesso durante questo concerto a Camera F. La musica ammaliante ci farà volare in un'atmosfera rarefatta, arricchita da effetti ipnotici ed eccezionalmente avvolgenti. Sulla scia entreranno in scena il DJ set curato da Jordi Fresco & Ònibas.



Roberto Pianca: nato nel 1984, chitarrista e compositore, ha studiato musica al Conservatorio di Amsterdam (NL). Ha suonato e lavorato con una varietà di artisti importanti, tra i quali Joey Baron, Russ Lossing, John O’Gallagher, Mark Ferber, Johannes Weidenmüller, Thomas Morgan, Sienna Dahlen, Franco Ambrosetti, Dado Moroni, Pietro Tonolo, Colin Stranahan, Jesse Van Ruller, Greg Ruggiero, e Savina Yannatou tra i molti altri. Oltre a esibirsi a livello internazionale con il suo gruppo (Rafael Schilt, Glenn Zaleski, Stefano Senni e Paul Amereller) e diversi altri progetti , è anche il co-leader di Third Reel, una collaborazione mutuale con il sassofonista Nicolas Masson e il batterista/pianista Emanuele Maniscalco (la band, con due dischi all'attivo, è stata inserita nel catalogo della prestigiosa e leggendaria etichetta discografica tedesca ECM Records nel 2013).