Un weekend di quartetti al Lac

LUGANO - Sarà un fine settimana di quartetti quello proposto da LuganoMusica.

Il primo appuntamento che segna il focus sulla forma musicale che dal Settecento in poi ha costituito un punto di arrivo ideale per la scrittura di molti compositori è venerdì 31 gennaio alle 20.30 al Lac con il Cuarteto Casals.

Richiesto per la sua «inconfondibile firma sonora», il Cuarteto Casals è nato nel 1997 alla Escuela Reina Sofia di Madrid e si esibisce nelle migliori sale al mondo, dalla Carnegie Hall di New York alla Cité de la Musique di Parigi e al Concertgebouw di Amsterdam. All’interpretazione del grande repertorio, in programma con i classici viennesi – risale alla stagione del ventennale un progetto pluriennale sui quartetti di Beethoven –, il Cuarteto Casals affianca un intenso lavoro a fianco dei compositori di oggi, in particolare György Kurtàg e i maggiori autori spagnoli, tra cui Francisco Coll.

In programma brani di Haydn. Tomas, Mozart, Coll e Beethoven.