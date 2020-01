Il weekend del Temus Club fra One Dance Party e gli Iron Maiden

AGNO - Ancora una volta un fine settimana all'insegna degli opposti - ma sempre del divertimento - quello del Temus Club di Agno.

Si inizia Venerdì 24 gennaio è la volta del party “’90/2000 ONE DANCE PARTY”, il party remember anni ‘90/2000 del Temus Club in collaborazione con Radio One Dance, in consolle: Dj Christian Cattaneo & Deejay Miko, special guest: DJ DINO BROWN. (Ingresso: CHF 10.-).

Sabato 25 gennaio, invece, saliranno sul palco i FLASH OF THE BLADE con il loro tributo agli Iron Maiden. Per l'after party alla consolle ci sarà Dj Christian Cattaneo. (Ingresso: CHF 10.-, apertura porte ore 22:00).









