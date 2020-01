Che ne dite di due giorni a tutto punk?

LUGANO - Un nuovo festival musicale arriverà a Lugano in primavera: il Punk Rock Weekend 2020.

Il 24 e 25 aprile lo Studio Foce sarà infatti teatro di questa manifestazione di caratura internazionale organizzata dalla neonata associazione Punk Rock Army. Con band provenienti da ogni parte del mondo, in una due giorni mozzafiato interamente dedicata al punk rock, il festival prevede il tutto esaurito - in una cornice ideale come quella del Foce, limitata a sole 400 persone. Nomi di spessore internazionale ma in ambiente da live club: l’atmosfera perfetta per apprezzare nel migliore dei modi l’esperienza di un concerto punk rock.

Dieci le bands presenti in questa prima edizione che si preannuncia davvero imperdibile. Tra gli ospiti principali del Punk Rock Weekend vi saranno infatti delle leggende vere del pop punk come gli americani The Queers, in giro dal lontano 1981, o vere istituzioni del punk rock inglese come Peter and The Test Tube Babies. Ci sarà spazio anche alle contaminazioni moderne con i russi Moscow Death Brigade, capaci di unire musica punk e rap con testi impegnati e sociali. Per gli amanti del buon vecchio punk rock italiano non potevano mancare i Derozer, tra i migliori rappresentanti della scena italiana di fine anni 90’ e d'inizio 2000.

La line-up completa e tutti i dettagli del festival sono tutti da scoprire sul sito web dell’evento all’indirizzo www.punkrockweekend.com. Già attiva la prevendita sul sito dell’evento, su Biglietteria.ch e nei vari punti vendita sparsi per tutto il cantone.

Una birra punk e pro-festival - Da ora fino al 25 aprile è inoltre disponibile la Punk Rock Weekend Beer. In collaborazione con la Broken City Brewery di Lugano, tra gli sponsor dell’evento, è stata prodotta la birra “Punk Rock Weekend Beer”, una birra senza glutine e vegana distribuita in diversi bar e locali di tutto il cantone. Per ogni lattina venduta, infatti, un franco andrà a sostegno del neonato festival luganese. Un modo originale, e decisamente punk, per sostenere e far crescere il Punk Rock Weekend.

