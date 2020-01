Il weekend del Temus Club fra Ladies Night e Single Party

AGNO - Un fine settimana tutto da ballare (ma anche un po' da cantare) quello del Temus Club di Agno.

Si apre venerdì 10 gennaio sera con una serata dedicata alle "lei" e al canto libero. Già perché nella Ladies Night fino all'alba le ragazze entrano gratis. Attrazione della serata sarà l'inimitabile Karaoke Show del locale malcantonese. Presenta Dedo Nicoli con Dj Miko in consolle. E dalla 1.30 si balla nell'afterparty con Dj Christian Cattaneo.

La serata di sabato 11 gennaio invece è dedicata ai single e agli anni '80 e non solo per quanto riguarda la musica. L'appuntamento, infatti, è con il Single Party Over 30 dedicato a chi, in quella decade, ci è nato. La colonna sonora della serata, curata da Dj Christian Cattaneo, proporrà tutte le migliori hit dal 1980 al 1995. Quindi allacciatevi le cinture e preparatevi... al viaggio nostalgia!

Apertura porte ore 22, ingresso franchi 10.