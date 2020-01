Al Temus Club il fine settimana è all'insegna della musica live

AGNO - Archiviato Capodanno ci si avvia verso un'epifania che, al Temus Club di Agno, è di quelle decisamente rockeggianti con due intensi appuntamenti di musica dal vivo.

Venerdì 03.01.20 i MEGAMAX proporranno dal vivo il loro tributo agli 883 e a Max Pezzali. After party con dj Christian Cattaneo e Deejay Miko.



Apertura porte 22:00 – Ingresso: CHF 10.-

Sabato 04.01.20 immancabile nel periodo festivo: AC/DC NIGHT 2020! Sul palco suoneranno i pezzi della famosissima band australiana gli ALTO VOLTAGGIO in compagnia di vari guest: Frank Knight (UK), Matteo Vago (ON/OFF) e special guest della serata: FREDDY SCHERER dei Gotthard.



Apertura porte 22:00 – Ingresso: CHF 20.-

Domenica 05.01.20 proporremo il famoso KARAOKE SHOW DEL TEMUS che in questa stagione viene proposto unicamente una volta al mese, in questo caso per l’ultimo prefestivo di inizio 2020. Come sempre a presentare la serata sarà Dedo Nicoli in compagnia di Deejay Miko che sarà al timone della consolle! After party in compagnia di Andrea Nessi Dj.

Ingresso libero fino alle 24:00, dalle 24:00: CHF 10.-

