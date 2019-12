Verso Natale con il Temus Club, c'è anche Ivana Spagna

AGNO - Non è perché siamo ormai a Natale non bisogna più divertirsi... anzi. È proprio questa la filosofia alla base della settimana pre-festiva del Temus Club che propone due settimane (fino a Capodanno) strapiene di appuntamenti interessanti.

Vediamo assieme quelli fino a Natale (compreso):

Giovedì 19 dicembre (dalle 22 alle 2) - torna il classico appuntamento con VAMOS – la serata latina del Temus Club! In console come guest: Dj Ode. Ingresso libero e animazione a cura di Ritmo y Pasion latina. Ingresso libero.



Venerdì 20 dicembre (dalle 22 ale 4) - si balla a tutta techno con INSOMNIA con un ospite d'eccezione: Mario Più. Ingresso 15 franchi



Sabato 21 dicembre (dalle 22 alle 4) - serata party '80 per tutti gli over 30, ospite specialissimo Ivana Spagna. Ingresso 20 franchi.



Mercoledì 25 dicembre (dalle 22 alle 4) - l'immancabile karakoe del Temus, punto d'incontro dei malcantonesi da 22 anni a questa parte. Ingresso libero fino alle 24. Presenta: Dedo Nicoli, in consolle: Dj Miko.

TemusClub