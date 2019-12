Espérance in Musica arriva a quota 16

CHIASSO - Sabato 14 dicembre torna l'appuntamento con la 16esima edizione della musica solidale di Espérance in Musica.

La manifestazione, che si terrà come di consueto al Palapenz di Chiasso, prenderà il via alle 19 con il mercatino benefico natalizio a curia di varie associazioni umanitarie. Poi la musica sarà padrona del palazzetto: oltre ai padroni di casa The Vad Vuc ci saranno il rap d’autore dell'acclamato Murubutu e «la miglior Balkan Brass orchestra del mondo», la Boban Markovic Orkestar. Ad aprire le danze ci penseranno le rime di Papyrus e, a chiudere, il dj set di Biomassa.

Negli anni Espérance in musica ha ospitato grossi nomi del panorama internazionale: tra gli altri Mauro Pagani, The Dublin Legends (The Dubliners), Marky Ramone, Dubioza Kolektiv, Nanni Svampa, Simone Cristicchi, Frankie Hi-NRG, Sharon Shannon, Steve Wickham, The Locos, 77 Bombay Street, Modena City Ramblers, Bandabardò, Skiantos, Yo Yo Mundi, Mercanti di Liquore…

L'intero ricavato della serata, come di consueto, sarà devoluto all'Associazione Espérance ACTI, Aid and cooperation from Ticino to Indochina. L’ottimo esito delle prime quindici edizioni ha permesso di raccogliere fondi grazie ai quali si è potuto dare vita a tutta una serie di progetti, su tutti: la costruzione di tredici scuole/asilo (più una in costruzione), 50 pozzi d'acqua potabile e un ambulatorio nel sud del Vietnam.

CARLA CLAVUOT