Pioggia di note su Locarno On Ice

LOCARNO - Programma all'insegna della musica a Locarno On Ice per i prossimi giorni.

Giovedì alle 21.15 saliranno sul palco i .Gee (punto Gee), band nata nell’aprile 2017 dall’incontro di sei musicisti appassionati della musica disco-pop degli anni ’70 e ’80. La cover band ripercorre la colonna sonora degli ultimi 4 decenni, interpretando brani di Heart, Blondie, Toto, ABBA, Bee Gees, Boney M, Aretha Franklin, Donna Summer, Kool and the Gang, Daft Punk, Quarterfresh e altri ancora.

Venerdì alle 21.15, Locarno On ice ospiterà Giò DeSfàa. All’anagrafe Gioele Di Stefano, classe 1988, è un cantautore folk-rock originario della vicina Luino, che si esibisce live dal 2006 e che da allora è stato ospite di numerose manifestazioni musicali in Ticino e Italia. Folgorato da un incontro con Davide Van De Sfroos e Bruce Springsteen, Giò DeSfàa mescola nei suoi concerti rock, folk e cantautorato in dialetto lombardo.

Quella di sabato è la giornata speciale Raiffeisen On Ice, in collaborazione con Vallemaggia Magic Blues. Si parte alle 17 con panettone e tè caldo per tutti poi, con il fattivo contributo dell'istituto bancario, sponsor della manifestazione valmaggese, ci sarà un'abbuffata di ottimo blues. Alle 17.30 toccherà ad Enrique Parra & Max Dega Band aprire le danze con il loro sound rock-blues, intriso di southern rock alla Allman Brothers Band. Il gruppo si è arricchito con l’apporto dell’eccellente batterista e dotato cantante Enrique Parra, la cui voce è stata avvicinata addirittura al grande Otis Redding. Dopo la pausa per la cena, alle 21.15 toccherà a una delle sorprese della passata edizione del Magic Blues, l’astro nascente del blues elvetico Marc Amacher con la sua rocciosa band. Lo scorso agosto a Maggia aprì per Philipp Fankhauser con un set di rock-blues condito di boogie e rock’n’roll senza compromessi, grazie a una band collaudata e una voce vagamente alla Rod Stewart.

Tra mezzogiorno e le 15 di sabato Locarno On Ice riserva anche una sorpresa a tutti i bimbi. Infatti l’Associazione Harley-Davidson Club Ticino (H-DCT) organizza anche quest’anno la sfilata San Nicolao on Harley a scopo benefico: i rombanti Babbi Natale a bordo delle loro moto decorate da renna giungeranno in pista per portare doni (mandarini, cioccolatini, arachidi) e auguri a tutti i bambini.

Infine domenica, con Coop protagonista con "Fatti non parole". Dalle 14 ale 17 si potrà ammirare il percorso espositivo lungo il sentiero verso una maggiore sostenibilità, mentre alle 15.30 sarà il momento di “Diario di viaggio di Zana la melanzana”, il viaggio di una melanzana dal campo fino agli scaffali di un supermercato. Spettacolo di narrazione per grandi e piccini con musica dal vivo di e con Vicky De Stephanis.

