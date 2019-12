Metti una domenica con il gospel e Prince

LOCARNO - Il PalaCinema di Locarno ospita il suo evento natalizio domenica 15 dicembre dalle ore 20.30. Protagonista il mitico Harlem Gospel Choir.

Il più famoso coro gospel d'America, nonché uno dei più longevi, gira il mondo dal 1986 grazie alla bravura delle più belle voci di Harlem e New York e raccoglie fondi da devolvere in opere di bene. In oltre 25 anni di grandiosa carriera gli Harlem Gospel Choir hanno sempre cercato di oltrepassare le barriere culturali, unendo nazioni e persone e provando a dare sempre qualcosa in cambio, anche un piccolo sorriso.

Il coro si è esibito per il Presidente Obama, Nelson Mandela, Elton John, due Papi e nel memorial trasmesso a livello internazionale in onore di Michael Jackson. The Harlem Gospel Choir vanta collaborazioni prestigiose a livello mondiale: il coro ha infatti lavorato insieme a superstar internazionali, tra cui Andre Rieu, Diana Ross, Bono e gli U2, The Chieftains, Lyle Lovett, Sinead O'Connor, Simple Minds, Live, Kim Wilde, Josh Groban e i Gorillaz.

Ogni domenica il coro si esibisce al B.B. King Blues di New York. Il repertorio comprende gospel tradizionali e contemporanei, jazz e blues. La partecipazione del pubblico è parte integrante di ogni loro performance.

Le voci del coro riflettono la rinascita della cultura di Harlem. Ogni concerto è un vero e proprio show che fonde canto e danza: una celebrazione del Vangelo in pieno stile Gospel, ricca di melodia ed energia che da anni diffonde un messaggio di amore, pace e armonia.

Dopo il grande successo delle scorse stagioni, tornano in scena al Palacinema di Locarno con un omaggio a Prince, il re del Pop.

I biglietti sono disponibili su Biglietteria.ch e presso i rivenditori autorizzati.

Apertura porte: 20.00

Inizio spettacolo: 20.30