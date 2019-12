Sophie Hunger arriva allo Studio Foce

LUGANO - Venerdì 6 dicembre dale 21.30 lo Studio Foce ospita, nell'ambito della rassegna Raclette, il concerto di Sophie Hunger.

Sophie Hunger è da tempo sinonimo di un ibrido minimalista folk-jazz che la mette al passo con altri viaggiatori come Laura Marling e Feist. Ma essendosi recentemente trasferita a Berlino, ha scoperto la musica elettronica ed è diventata una frequentatrice del club di Berghain la domenica sera, sviluppando un interesse per i synth modulari, per i quali Berlino è una mecca. Le canzoni che ha scritto nel suo home studio (che sono state successivamente registrate con il produttore Dan Carey nel sud di Londra) la rendono orgogliosa. "Molecules" è il primo album di Sophie Hunger completamente in inglese ed è ciò che descrive come "minimal electronic folk". Le sue qualità più interessanti - una delicatezza ingenua e un'oscurità solitaria contrastante - non sono cambiate. Trucchi familiari di stranezze da luna park permeano ancora la musica, richiamando alla mente Beth Orton e Regina Spektor.

Prevendita allo Sportello Foce e su Biglietteria.ch.