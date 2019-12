Concerto di Natale dell'Orchestra da camera "Arrigo Galassi".

TORRICELLA-TAVERNE - Sabato 7 dicembre alle ore 20.30, presso la Chiesa S.S. Maurizio e Biagio di Torricella-Taverne, si terrà un concerto di Natale del Duo Solistico dell’Orchestra da camera “Arrigo Galassi”.

L’organico del complesso fondato nel 1981 da Leandro Galassi, solitamente composto da 16 elementi, è stato ripresentato nel 2013 in una nuova veste unica nel suo genere, con una formazione interamente al femminile composta da archi e clavicembalo, con l’aggiunta di fiati solisti ospiti. Spesso alcune componenti si esibiscono in duo, trio e quartetto come in questa produzione.

Il programma comprenderà musiche di B. Marcello, G. F. Händel, G. P. Telemann, M. Blavet e al termine tre brani natalizi tra i più noti di G.F. Händel, F. Mendelsshon e I. Berlin. In qualità di soliste la flautista Sabrina Allera e la clavicembalista Francesca Pallocca. Il concerto è organizzato e prodotto dall’Associazione per l’Orchestra da Camera “Arrigo Galassi. L’ingresso è libero.