Claver Gold arriva al Club To Groove

RIAZZINO - Sabato 30 novembre il Club To Groove di Riazzino ospiterà il rapper Claver Gold.

Classe 1986, Claver Gold (all'anagrafe Daycol Orsini) nasce in un quartiere popolare di Ascoli Piceno. Scopre presto il writing e le peggiori vernici da marker, per poi dedicarsi anima e voce al rap, dalle battle di freestyle ai primi album. Nome di peso nella scena italiana, non è alla sua prima esibizione in Ticino e ha avuto modo di crearsi una base di fan anche alle nostre latitudini. Lo show del Club To Groove è una delle tappe del "Lupo di Hokkaido Tour". L'apertura è affidata a TMHH, si parte alle 21.30.