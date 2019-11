Il virtuosismo e la potenza di Beatrice Rana

LUGANO - Venerdì 22 novembre, alle ore 20.30 al LAC, la pianista Beatrice Rana torna ospite di LuganoMusica, dopo aver eseguito il Primo di Čajkovskij nel 2017 con l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, per inaugurare il ciclo di recital pianistici della stagione 2019/2020. Per l’occasione la ventiseienne affronta un programma di grande virtuosismo e potenza in cui compaiono gli studi di Chopin op. 25, Iberia di Albéniz e i Trois mouvements de Pétrouchka di Stravinskij.

Beatrice Rana è un’artista riconosciuta per sensibilità, raffinatezza e controllo, le sue interpretazioni sono già da annoverarsi tra i punti di riferimento per il repertorio: l’incisione delle Variazioni Goldberg per Warner Classics è stata inserita dal New York Times tra i 25 migliori dischi del 2017. Secondo la critica «Beatrice Rana ha reso il suono di Chopin poetico e colorato più di qualsiasi cosa abbia mai scritto». Il suo approccio al repertorio “romantico” supera le certezze di un certo modo di intendere l’interpretazione pianistica. In questo programma è degna di nota la scelta di accostare i due capolavori di Albéniz e Stravinskij: Iberia è una sorta di diario intimo in cui registrare non solo sensazioni esteriori e visive, ma anche le più piccole minuzie del folklore spagnolo, anche se filtrato e reinterpretato dalla maestria del compositore.

L’abbondanza delle idee e fantasie di questo ciclo non sembrano avere limiti, e l’andamento rapsodico è imperante. Così è per il caleidoscopico Pétrouchka di Stravinskij, con tutta la sua componente virtuosistica, che sotto le mani di Beatrice Rana diventa una pagina pianistica a se stante con un fraseggio che la accomuna a un grande interprete qual è Maurizio Pollini.

I biglietti sono disponibili su Biglietteria.ch.