Con Gabi Jogeix le Blues Nights si tingono di... Spagna!

BIOGGIO - Terza tappa questo venerdì 22 novembre per le Blues Nights di novembre al Birrificio di Bioggio che, per l'occasione, vira un po' verso... la Spagna.

Sul palco del Birrificio, infatti, ci sarà Gaby Jogeix (in foto) chitarrista eccezionale e vero e proprio esperto della "lap steel" (per intenderci, quella chitarra che si suona in orizzontale con l'ausilio di uno slide). Il suo, comunica l'organizzazione, è un esordio assoluto in terra confederata.

Ad accompagnarlo un altro "spagnolo" trapiantanto nel Malcantonese: l'incontenibile Enrique Parra.