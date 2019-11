Johnny Marsiglia è allo Studio Foce

LUGANO - Appuntamento da non perdere per gli appassionati di hip hop venerdì 8 novembre dalle ore 21: allo Studio Foce di Lugano è in programma il concerto di Johnny Marsiglia.

L'evento, organizzato da Dj Mardoch in collaborazione con gli organizzatori della Rassegna Raclette, vedrà salire sul palco il rapper classe '86, uno dei nomi più apprezzati dalla scena e dalla critica italiana per le sue abilità tecniche, insieme a Big Joe.

La sua carriera prende il via nel 2009 quando pubblica “Sentire non è ascoltare” che vanta collaborazioni del calibro di artisti come Ensi, Rayden e Fid Mella, consacrando il suo nome tra i migliori rapper d'Italia. Nel 2012 esce “Orgoglio”, il suo secondo disco, interamente prodotto da Big Joe. Nel 2014 esce “Fantastica Illusione”, il terzo album prodotto da Big Joe per l'etichetta Unlimited Struggle. Nel 2017 i due entrano a far parte del roster dell'etichetta Sto Records che vanta tra i suoi esponenti Ghali e Capo Plaza. Dopo una lunga attesa, a quattro anni dal precedente lavoro, esce nel 2018 “Memory”. Prodotto da Big Joe, è il primo album firmato dall'etichetta Sto Records/Atlantic, contenente 13 curatissime tracce che confermano il talento del duo palermitano e lo stile unico e caratteristico di Marsiglia che unisce la città in cui è cresciuto, Palermo con la sua cultura e la sua tradizione, e le radici multiculturali della sua famiglia: fattori importanti e indelebili nel suo rap.

Ad aprire la serata saranno Big Bang Family e Poche Spanne, duo celebre nel panorama ticinese formato dai rapper Mattak e Funky Nano.

Apertura porte alle ore 21. Ingresso a 15 franchi, Lugano Card e Lugano Card City a 12 franchi. Prevendita allo Sportello Foce e online su Biglietteria.ch.