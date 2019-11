A novembre il blues è di casa al Birrificio

BIOGGIO - Torna l'appuntamento con le Blues Nights al Birrificio di Bioggio. I quattro venerdì di novembre saranno dedicati a questo genere musicale che nel nostro Cantone tira sempre moltissimo e che anche nel locale del Basso Malcantone da ormai una decina d’anni fa tappe fisse.

Il novembre in blues al Birrificio inizia dunque venerdì 8 alle 21 con i vincitori dello Swiss Blues Challenge 2011: Marco Marchi e i Mojo Workers – con Max Dega loro ospite per l’occasione – reinterpretano le sonorità in voga negli Stati Uniti nei primi decenni del secolo scorso fino al Chicago Blues degli albori.

Il 15 novembre toccherà poi ad un altro bluesman “storico” della scena cantonale, ovvero il chitarrista luganese Max Dega, che di queste Blues Nights è pure direttore artistico e che con la sua band proporrà pure alcuni brani del nuovo cd di imminente pubblicazione.

Terza tappa il 22 novembre con uno dei migliori interpreti spagnoli di blues e r’n’b: Gaby Jogeix è un virtuoso delle sei corde e in particolare della “lap steel”, e al Birrificio – per il suo esordio assoluto in Svizzera - sarà affiancato dal connazionale Enrique Parra, l’incontenibile batterista ormai malcantonese d’adozione.

Il novembre in blues al Birrificio di Bioggio terminerà venerdì 29 con il concerto del bravissimo chitarrista veronese Rob Morbioli, dal 1991 “on the road” con il suo blues, rhythm & blues e soul apprezzato in tutta Europa, ma anche negli Stati Uniti, dove va regolarmente in tour.

BLUES NIGHTS