L'omaggio a Mendelssohn di LuganoMusica

LUGANO - Continua il tema Mendelssohn iniziato con grande successo con i due concerti della Gewadhausorchester di Lipsia.

LuganoMusica, infatti, dedica parte della sua programmazione alla statura musicale di Felix Mendelssohn con due concerti da camera, proseguendo con il gruppo composto da professori del CSI e solisti dell’OSI. Martedì 5 novembre Alessandro Moccia al violino, Danilo Rossi alla viola e Gabriele Carcano al pianoforte interpretano l’Allegro brillante per pianoforte a quattro mani op. 92 e il Trio n. 1 in re minore op. 49, seguiti da Lachrymae di Britten.

Il secondo focus sulla musica del compositore tedesco, venerdì 8 novembre, sceglie brani di musica da camera per vari organici – il Quartetto per archi e pianoforte op. 3, il Konzertstück per due clarinetti e pianoforte op. 114 e la Sonata per violoncello e pianoforte op. 58 – accostati alla sonata per violoncello solo di Hindemith.

Biglietti in vendita sul sito di LuganoMusica.