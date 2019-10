Les solistes de Berne domenica a Verscio

TERRE DI PEDEMONTE - Domenica 3 novembre dalle 17 la Chiesa S. Fedele di Verscio ospiterà il secondo appuntamento della rassegna 4Concerti, giunta alla 20a edizione.

A esibirsi sarà una formazione di alto prestigio: Les solistes de Berne, musicisti dell'Orchestra Sinfonica di Berna e altri attivi in Svizzera che si esibiscono in formazione variabile (in questo caso con sette elementi, archi e fiati), richiedendo un alto grado di sensibilità e flessibilità da parte dei suoi membri. Les Solistes de Berne si sono prefissati l'obiettivo di portare in concerto opere meno eseguite di grandi compositori e dei loro contemporanei dell’epoca. La contrapposizione di strumenti ad arco e a fiato crea una ricchezza di colori e una profondità sonora diversa dal repertorio di musica da camera più classico. Molte di queste composizioni parzialmente sconosciute sono assolutamente uniche nella storia della musica.

In programma di Mozart un quartetto per clarinetto e trio d’archi di straordinaria bellezza per la qualità degli arrangiamenti e il Settimino op. 20 di Beethoven (violino, viola, violoncello, contrabbasso, clarinetto, corno, fagotto), composizione che unisce i divertimenti, le serenate e attinge da armonie tipiche della musica popolare, e quindi ne risulta una versione galante di musica più leggera. Tuttavia, le dimensioni stesse dell'opera - sei movimenti della durata di circa quaranta minuti - testimoniano un'architettura musicale complessa.

Entrata libera.