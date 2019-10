Fiorella Mannoia porta il "Personale Tour" a Lugano

LUGANO - Sabato 26 ottobre Fiorella Mannoia arriva al Palazzo dei Congressi di Lugano con il suo "Personale Tour".

La cantante italiana torna sul palco di Lugano per incontrare il suo pubblico e presentare dal vivo il suo nuovo album “Personale”, già anticipato in radio dal singolo “Il peso del coraggio” (scritto da Amara e Marialuisa De Prisco), un brano con un forte messaggio di rispetto e umanità; un invito a non perdere mai la speranza e la forza di mettersi in gioco. Il video del brano, girato da Gaetano Morbioli, ha già superato due milioni di visualizzazioni.

Fiorella è un’artista completa, dalla grande umanità, che si batte da sempre per i diritti delle donne e dei più deboli, dedicandosi al sociale sostenendo personalmente progetti benefici di solidarietà. La sua inconfondibile voce aspetta tutti i fan per ripercorrere insieme i grandi successi della sua immensa carriera, che le è valsa premi e riconoscimenti internazionali.

Prevendita in corso sui canali online e offline.